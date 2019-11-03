الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

سلطنة عمان: جذور بقاء وأنامل بناء

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:42 ص بتوقيت مسقط

سلطنة عمان: جذور بقاء وأنامل بناء

د. يحيى عبد الله | أكاديمي – موريتانيا

 

تتوارد المعاني وتتعدد العبارات في خيال الكاتب ليقتنص ثمار التعبير ويقتني أجاود الكلمات لتسير به في جنبات طرق القصد.

وما هي تلك عن واقع الباحث مع السلطنة ببعيد.

جذور البقاء تمتد عروقها من عصور مرت في تلك الربوع الشامخة على جذور الأجداد الباقي أثرهم في ساحات العطاء متنوعا بين فن وصنعة وقيم أخلاقية لا تسمح بدلناظر زار السلطنة إلا واكتشف معالي الكرام ومعادن النقاء في دمثات الأصل وعرقه مسفرة عن حسن خليقة يندر الحصول عليها مكتملة.

جذور بقاء تاريخي في كنفات الأرض موصولا بتنوع في الحضارة تزدحم المصادر والمراجع البحثية المساهمة في غنيته وتأطيره لتكتب بذلك صفحة مستقلة عن تاريخ السلطنة انصقلت جذوره بين الشموخ وبرزت معالمه شاهقة بأن هنالك شعب تمتد جذوره لتصل حاضره بمستقبله في زحمة القيم وعصر النهضة العلمية وترف التكدس المعرفي لا يسع الكاتب إلا أن يسطر عن تلك الربوع سطورا علها تسهم في رؤية الطريق وتنير درب السائرين على ضفاف التاريخ الإنساني المعاصر بأنامل حية تغرس الكلمة وتحي التنافس لتسهم بتنوع العطاء وأنامل الإنسان العماني لتشكل بذلك جسرا يعبر منه إلى الأمام واقفا على تاريخه مستلهما عبره ودروسه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يونيو 2019

التفاوت الاقتصادي في سلطنة عمان

المزيد

12 مارس 2015

سلطنة عمان السيناريو الكبير-2

المزيد

28 أكتوبر 2019

سلطنة عمان: درة تاريخ وغصن حضارة

المزيد

06 فبراير 2019

التعليم العالي في سلطنة عمان وتحدياته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. أعضاء مجلس الشورى يؤدون قسم اليمين

عمان - الدولة والشورى

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة