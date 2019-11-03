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جلالة السلطان يهنئ رئيسي الدومنيكا وبنما

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:57 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي الدومنيكا وبنما

مسقط - العمانية

 

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلَالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تشارلز أنجيلو سافارين رئيس كومنويلث الدومنيكا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، ولشعب الدومنيكا الصديق.

كما بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلَالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس لورونتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته، ولشعب بلاده الصديق.

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