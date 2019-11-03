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افتتاح وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم.. الثلاثاء

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:42 ص بتوقيت مسقط

افتتاح وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم.. الثلاثاء

مسقط - الرؤية

 

تعزيزاً لدورها الأمني في تقديم الخدمات وتأمين وحماية المنشآت النفطية ولضمان أمنها واستقرار العاملين فيها، تحتفل شرطة عمان السلطانية بعد غد الثلاثاء بافتتاح وحدة شرطة أمن منشآت النفط والغاز بقرن العلم، وكذلك تخريج دورة من الضباط التخصصيين الجامعيين وعدد من دورات المهارات الشرطية، وذلك تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وعدد من أصحاب المعالي وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

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