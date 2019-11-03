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منح 2164 ترخيصا صناعيا للمنشآت في الربع الثاني

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

منح 2164 ترخيصا صناعيا للمنشآت في الربع الثاني

مسقط - الرؤية

 

بلغ عددُ التراخيص الصناعية الممنوحة للمنشآت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2164 ترخيصا صناعيا؛ منها: 832 ترخيصا في أبريل، و750 ترخيصا في مايو، و582 ترخيصا في يونيو.

وأشارت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة إلى أنَّ عددَ الإعفاءات الجمركية -خلال الربع الثاني من العام الحالي- بلغ 66 طلب إعفاء، مقارنة بـ61 طلبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد الإعفاءات الضريبية خلال الربع الثاني من العام الجاري 4 طلبات مقارنة بطلب واحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكَّدت الوزارة أنَّ ارتفاع طلبات الإعفاء الجمركي والضريبي يعود لتوجه المستثمرين لتخليص الإجراءات عن طريق الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ونظام "بيان" التابع لشرطة عمان السلطانية، والذي أسهم بدوره في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، كما يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدَّم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام "بيان"، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة لإحالة الطلب إلى الجهات الأخرى المعنية؛ حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/2019) بمراجعة الطلب والتوصية بإعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.

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