تكريم الفائزة بمسابقة تصميم بطاقة وقود "المها"

مسقط - الرؤية

سلَّمت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية جائزة مسابقة أفضل تصميم لبطاقة الوقود، إلى نجلاء بنت عبدالله النعمانية، التي فازت بتصميم بطاقتي الوقود "الدعم الوطني للوقود، إي- ريال".

وسلم الجائزة أحمد بن بخيت الشنفري مدير عام التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال بالشركة، وأشاد بجودة تصميم البطاقتين متمنياً للفائزة دوام التوفيق والنجاح. وشهدت المسابقة -التي طرحتها الشركة في 19 سبتمبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي- تنافساً شديدا من قبل المصممين الجرافيكيين، وأتاحت الفرصة أمام الجميع للمشاركة في تقديم تصاميم مبتكرة، وبلغ عدد المتنافسين 16 متنافسا.

وتستعدُّ شركة "المها" لتغيير بطاقتيها الحاليتين (الدعم الوطني للوقود، إي- ريال)، بالبطاقتين اللتين فازتا في المسابقة، في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتقديم الخدمات المبتكرة وتلبية توقعات العملاء. وتسهم بطاقات وقود "المها" في تحديد حجم الإنفاق المطلوب على الوقود والتخطيط لميزانية النقل كيفما يريد الزبون، وتتميز بسهولة الاقتناء والتعبئة، كما وجدت من أجل تسهيل طرق دفع قيمة الوقود إلكترونيًّا، وتتمتع بمستوى عالٍ من الأمان، وتتيح للزبون اختيار المميزات التي يرغب بها.

وقد دشنت الشركة مؤخراً خدمة جديدة لزبائن بطاقات الوقود مسبقة الدفع عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية، وتسهل معرفة استهلاك الوقود، والعروض الترويجية التي تقدمها الشركة لهذه البطاقات.