التوعية بفرص ريادة الأعمال في جامعة الشرقية

إبراء - الرؤية

نظَّمت جامعة الشرقية -مُمثلة في قسم التوجيه الوظيفي بدائرة شؤون الطلاب بمركز الخدمات الطلابية- برنامجاً بعنوان "احسبها صح"، بالتعاون مع مؤسسة شراكة والوطنية للتمويل. واستهدفَ البرنامج خريجي وطلب الجامعة من مختلف التخصصات والمهتمين بريادة الأعمال.

وشارك في البرنامج ما يقارب الـ45 من الطلاب وخريجي الجامعة والمجتمع الخارجي، وهدف إلى تزويد الطلاب وخريجي الجامعة بالمهارات الضرورية للدخول في عالم سوق العمل، خاصة في مجال المحاسبة والتمويل، وأهميتها في المشروع الريادي والعمل الحر.

ويُتيح البرنامج سد الفجوة وتسريع الانتقال من الحرم الجامعي إلى سوق العمل، وتمكين الطلاب والخريجين بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها في هذا المجال.

وقدم محمد بن حمد البراشدي مدير دائرة شؤون الطلاب، كلمة للطلاب والخريجين؛ حثهم فيها على المشاركة في مثل هذه البرامج التي تتيح للخريجين والطلاب فرصة التعرف على أهم المهارات والخبرات التي يجب على الخريج أو الطالب أن يمتلكها في البيئة الجامعية وصقلها لسوق العمل في ظل التحديات الحالية.

وقدمت حليمة الريامية مديرة البرنامج بمؤسسة شراكة، ورشة حول الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وافتراضات المبيعات وتخصيص الموارد والنفقات النقدية، وكيفية اختيار المشروع الناجح، كما تم استعراض مجموعة من النماذج الناجحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.