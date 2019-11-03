الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

التوعية بفرص ريادة الأعمال في جامعة الشرقية

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط

التوعية بفرص ريادة الأعمال في جامعة الشرقية

إبراء - الرؤية

 

نظَّمت جامعة الشرقية -مُمثلة في قسم التوجيه الوظيفي بدائرة شؤون الطلاب بمركز الخدمات الطلابية- برنامجاً بعنوان "احسبها صح"، بالتعاون مع مؤسسة شراكة والوطنية للتمويل. واستهدفَ البرنامج خريجي وطلب الجامعة من مختلف التخصصات والمهتمين بريادة الأعمال.

وشارك في البرنامج ما يقارب الـ45 من الطلاب وخريجي الجامعة والمجتمع الخارجي، وهدف إلى تزويد الطلاب وخريجي الجامعة بالمهارات الضرورية للدخول في عالم سوق العمل، خاصة في مجال المحاسبة والتمويل، وأهميتها في المشروع الريادي والعمل الحر.

ويُتيح البرنامج سد الفجوة وتسريع الانتقال من الحرم الجامعي إلى سوق العمل، وتمكين الطلاب والخريجين بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها في هذا المجال.

وقدم محمد بن حمد البراشدي مدير دائرة شؤون الطلاب، كلمة للطلاب والخريجين؛ حثهم فيها على المشاركة في مثل هذه البرامج التي تتيح للخريجين والطلاب فرصة التعرف على أهم المهارات والخبرات التي يجب على الخريج أو الطالب أن يمتلكها في البيئة الجامعية وصقلها لسوق العمل في ظل التحديات الحالية.

وقدمت حليمة الريامية مديرة البرنامج بمؤسسة شراكة، ورشة حول الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وافتراضات المبيعات وتخصيص الموارد والنفقات النقدية، وكيفية اختيار المشروع الناجح، كما تم استعراض مجموعة من النماذج الناجحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أبريل 2019

شمال الشرقية ثالث محطات حلقات التوعية بمجالات التنافس في جائزة ريادة الأعمال.. اليوم

المزيد

12 نوفمبر 2015

التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج في جامعة الشرقية

المزيد

11 مارس 2015

محاضرة عن ريادة الأعمال في فرع "الغرفة"بجنوب الشرقية

المزيد

20 أكتوبر 2015

تواصل التحضيرات لندوة ريادة الأعمال بشمال الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة