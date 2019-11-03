مذكرة تفاهم بين "إشراقة كيمجي رامداس" و"عمان الدولية البحرية"

مسقط - الرؤية

وقَّعت "إشراقة" -جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية- مذكرة تفاهم مع كلية عمان البحرية الدولية لإنشاء مركز التعليم الإلكتروني في حرم الكلية. ويأتي المشروع -الذي يُنفذ العام المقبل- في إطار احتفالات مجموعة كيمجي رامداس بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، واحتفاءً بمسيرة 150 عامًا لمجموعة كيمجي رامداس في السلطنة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل نايليش كيمجي عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس، والدكتور هلال الحضرمي عميد كلية عمان البحرية الدولية، بحضور كريم من صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، خلال أعمال المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في دورته الثالثة.

وقال نايليش كيمجي عضو مجلس الإدارة في كيمجي رامداس: نحتفي بعهد ورؤية قائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كما نستذكر قول جلالته: "إننا نعيش عصر العلم ونشهد تقدمه المتلاحق في جميع المجالات"، وينعكس هذا على النظام التعليمي بالسلطنة الذي يشهد تطورا ملموسا؛ حيث إن الكثير من الجهود تُبذل من أجل رفد وتطوير هذا القطاع الحيوي. وأضاف بقوله: انطلاقا من كون التعليم الدافع الأساسي للتقدم، فإننا في "إشراقة" لا نأو جهدًا للمساهمة في خدمة القطاع التعليمي وتنمية المهارات والخبرات التعليمية عبر العديد من المبادرات القيمة والمبتكرة. سيوفر مركز إشراقة للتعليم الإلكتروني في كلية عمان الدولية البحرية منصة تعليمية متطورة وشاملة تتيح للطلاب والأكاديميين الوصول إلى تشكيلة واسعة جدا من المصادر التعليمية العالمية والمنشورات العلمية، إضافة للحصص التعليمية المقدمة اليومية في الكلية.

من جانبه، قال الدكتور هلال الحضرمي عميد كلية عمان البحرية الدولية: نثمن ونقدر هذا الدعم الكريم من كيمجي رامداس من خلال "إشراقة"، والتي أضافت من خلاله للكلية رافدا تعليميا متطورا عبر توفير كافة احتياجات مركز التعلم الإلكتروني من أجهزة حاسب آلي وطابعات ومصادر تعليمية رقمية...وغيرها من الأدوات والأثاث اللازم. ونحن على ثقة بأن مركز إشراقة للتعليمي الإلكتروني سيسهم برفع كفاءة المصادر المتوفرة بالكلية، ويوفر للطلاب والأكاديميين كافة الاحتياجات اللازمة لدعم بحوثهم الأكاديمية.