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"تنموية الغاز المسال" تمول تحديث مختبرات "تطبيقية صور"

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

"تنموية الغاز المسال" تمول تحديث مختبرات "تطبيقية صور"

صور - الرؤية

تصوير/ راشد الكندي

 

وقَّعت وزارة التعليم العالي -ممثلة بكلية العلوم التطبيقية بصور- والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، اتفاقية تعاون لتمويل مشروع تحديث وتطوير مختبرات الحاسب الآلي بالكلية بنظام الواقع الافتراضي، ضمن منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات في الدورة الثالثة من المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية.

وتمَّ توقيع اتفاقية تمويل مشروع تحديث وتطوير مختبرات الحاسوب بكلية العلوم التطبيقية في صور، ضمن مبادرات قطاع النفط والغاز. وأشارت الدكتورة سالمة المشرفية عميدة الكلية إلى أنَّ الاتفاقية تعزز أواصر الشراكة المجتمعية، وسيسهم المشروع في رفع كفاءة مختبرات الحاسوب بالكلية، وسيوفر بيئة تعلم متقدمة تواكب أحدث التقنيات في مجال الحاسب الآلي.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: تأتي الاتفاقية والمبادرة لتؤكد دور المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الريادي في مجال التعليم العالي والمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف للرقي بالعديد من الخدمات، كما يظهر المشروع التزام الشركة الدؤوب بدعم مؤسسات السلطنة بمشاريع ومبادرات تنموية تلامس حياة الناس بشكل مباشر. وتأتي الاتفاقية إضافة جديدة إلى الكلية؛ حيث تسعى لتطوير وتحديث بنية مختبرات الحاسب الآلي، لتتعاطى مع التطور المتزايد في القطاع التقني.

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