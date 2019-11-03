وجبة غداء عائلية بسعر مميز في "هيلتون جاردن إن".. كل جمعة

مسقط - الرؤية

يقدم فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير فرصة للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مثالية، مع انطلاق وجبة غداء عائلية جديدة ليوم الجمعة، تناسب الذين يبحثون عن تجربة استثنائية مع عائلاتهم.

ويُمكن للضيوف الاستمتاع مع عائلاتهم بوجبة غداء شهية مخصصة في يوم الجمعة، تضم العديد من المقبلات اللذيذة، ومجموعة متنوعة من السلطات والحلويات الشهية؛ وذلك في مطعم (Garden Grille) التابع لفندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير كل جمعة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً. ويستهدف فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير أن يكون ملتقى لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة في مسقط، بما يقدمه من مجموعة لذيذة من وجبات الغداء العائلية في أيام الجمعة. ليس هذا وحسب، بل ويمكن للأطفال الاستمتاع أيضًا بالدخول المجاني إلى منطقة ألعاب الأطفال.

وقال هندريك كاليس مدير عام فندق هيلتون جاردن إن مسقط الخوير: نقدم وجبة غداء عائلية جديدة لكل يوم جمعة بالإضافة إلى وجبة غداء العمل التي تم إطلاقها مؤخرا، وتناسب جميع الأذواق وهي مخصصة لعطلة نهاية أسبوع عائلية مميزة، أو لقاء غير رسمي مع الأصدقاء. ونحن متأكدون من أن العائلات في مسقط ستحب قضاء عطلة نهاية الأسبوع وبكل أريحية في مطعم (Garden Grille). علاوة على ذلك، فإن الجودة الممتازة لطعامنا الذي نقدمه بسعر خاص بقيمة 14 ريالا للشخص الواحد مع الخدمة المتميزة التي نقدمها لهم ستجعل عطلة نهاية الأسبوع رائعة، كما يوجد أيضًا خصم بنسبة 50% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا.