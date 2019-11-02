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حملة توعوية لزيادة المسطحات الخضراء في "الرسيل الصناعية"

السبت 02 نوفمبر 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

نظمت دائرة المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار "معا لجعل مدائن خضراء"، وذلك لتشجيع الشركات المستثمرة في المدن الصناعية على التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في هذه المدن.

ورعى تدشين الحملة المهندس محسن بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية، وذلك تزامنا مع يوم الشجرة العماني وبالتعاون مع شركة مسقط وشركة الخدمات الهندسية المتحدة، وشركة أصباغ جوتن، وشركة حلويات عمان، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة، وشركة صناعة الخيام المحلية، والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم، وشركة مياه الواحة، وجمعية سدر العمانية، وجمعية البيئة العمانية.

وألقى أحمد بن علي الهنائي مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية في "مدائن" كلمة أوضح خلالها أنه نظراً للأهمية البيئية ولتقليل الاثار السلبية الناتجة من المصانع الموطنة في المدن الصناعية، ورفع مستوى الوعي للشركات  الصناعية المستثمرة في مدائن  وللعمل جنبا لجنب من أجل المساهمة في خلق بيئة مثالية، جاءت فكرة  تنفيذ حملة توعوية وتثقيفية للشركات المستثمرة وبالتحديد في مدينة الرسيل الصناعية. وقال إن مثل هذه المبادرات تعمل على تحقيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في جوانب المسؤولية المجتمعية والتي بدورها تفتح آفاقاً جديدة لمبدأ الشراكة التنموية المستدامة للمشاريع المستقبلية مع الشركات المستثمرة في مدائن وخلق قنوات تواصل فعالة وكسب ثقة المستثمر.

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