ختام دورة تطوير المهارات القيادية بمعهد ضباط الشرطة

مسقط – الرؤية

اختتم معهد الضباط دورة تدريبية بعنوان «تطوير المهارات القيادية الثانية عشرة»، والتي استمرت لمدة شهرين بمشاركة عدد من الضباط من مختلف تشكيلات الشرطة، تنفيذاً لخطة التدريب والتأهيل وضمن التنسيق والتعاون بين شرطة عمان السلطانية وكلية الشرطة البريطانية.

تضمنت الدورة عدة محاور أبرزها تطوير المهارات القيادية الاحترافية، وأنماط القيادة المختلفة، والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى التغيير الفعَّال والتطوير المؤسسي، ومهارات حل المشكلات والاتصال الفعال واتخاذ القرارات، والتطوير الذاتي، والإدارة القيادية لفرق العمل.

رعى ختام الدورة العميد طيار سعيد بن عبدالله الحجري مدير عام أمن المطارات.