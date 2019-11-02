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معهد السلامة المرورية يختتم برنامج لغة الإشارة للرتب الأخرى

السبت 02 نوفمبر 2019 08:04 م بتوقيت مسقط

معهد السلامة المرورية يختتم برنامج لغة الإشارة للرتب الأخرى

 

مسقط - الرؤية

اختتم معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور برنامج لغة الإشارة (المستوى الثاني)، والذي استمر لمدة أسبوعين بمُشاركة عدد من منتسبي شرطة عمان السلطانية.

واشتمل البرنامج على مقدمة في أبجدية الهجاء الإصبعي، والأعداد الترتيبية، والأوقات، والأماكن العامة والمؤسسات وغيرها من الإشارات.

وقالت الفاضلة زينب بنت محمد الندابية، المترجمة والمدربة للغة الإشارة بمعهد التواصل للتدريب، إن لغة الإشارة أصبحت من الأهمية بمكان في الحياة الاجتماعية، وهو ما يضع هذه اللغة في أولويات بعض الهيئات، التي سعت بالفعل إلى تدريب موظفيها من أجل توفير الراحة والدعم وألا يشعر ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم غرباء في مجتمعهم. 

    

 

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