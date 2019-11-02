أمناء كلية البريمي الجامعية يقر لائحة الترقيات العلمية ويوافق على تعديلات الهيكل التنظيمي

البريمي- سيف المعمري

أقر مجلس أمناء كلية البريمي الجامعية لائحة إصدار المجلة العلمية الخاصة بالكلية اعتباراً من العام الأكاديمي الحالي إضافة إلى إقرار لائحة الترقيات العلمية بالكلية، جاء ذلك خلال اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2019/ 2020.

ووافق المجلس على إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للكلية وإقرار بعض السياسات التي أوصى بها مجلس الكلية، بحضور المكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة الكلية وأعضاء المجلس واستعرض الدكتور سالم بن سعيد البحري رئيس مجلس الأمناء جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من المواضيع المهمة في الجانبين الأكاديمي والإداري.

وناقش المجلس مقترح الخطة الإستراتيجية 2020/2025 للكلية وأجرى بعض التعديلات عليها، كما استمع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إلى تقرير مفصل عن سير العملية الأكاديمية في الكلية الذي أعده مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، كما تمَّ استعراض الخطوات التي اتخذتها الكلية والمتعلقة بالاعتماد المؤسسي للكلية.