"العلوم التطبيقية" بنزوى تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام 2019

الرؤية - أشرقت المعمرية

تحتفل كلية العلوم التطبيقية بنزوى غدًا الإثنين بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام 2019م بقاعة نزوى، برعاية سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي.

ويبلغ عدد الخريجين الذين سترفد بهم الكلية سوق العمل 201 خريج وخريجة من حملة درجتي البكالوريوس والدبلوم، منهم 182 خريجاً وخريجة من حملة درجة البكالوريوس و19 من حملة درجة الدبلوم وفي إدارة الأعمال 93 خريجاً وخريجة، و69 من برنامج الاتصال الجماهيري، و39 من برنامج التصميم. وسيتضمن برنامج الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة، وقد بذلت مختلف لجان حفل التخرج في الكلية جهوداً كبيرة لإظهار الحفل بالمستوى اللائق لهذه المناسبة.