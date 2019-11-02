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"بلدي الوسطى" يستعرض المطالبة بإعادة تأهيل طريق محوت الدقم وهيماء الدقم

السبت 02 نوفمبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

"بلدي الوسطى" يستعرض المطالبة بإعادة تأهيل طريق محوت الدقم وهيماء الدقم

هيماء - محفوظ الشيباني

عقدَ المجلسُ البلديُّ بمحافظة الوسطى اجتماعه الثامن للعام 2019م من الفترة الثانية، برئاسة سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، وبحضور أعضاء المجلس؛ وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب المحافظ.

بدأ الاجتماع بمناقشة ما ورد في بنود جدول الاجتماع؛ ومن بينها: المصادقة على محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على الردود الواردة إلى المجلس، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون العامة حول ما أقره المجلس في الاجتماع رقم (5/2019) بشأن حالة بعض محطات الوقود بولايات المحافظة، وناقش المجلس المطالبة بتوصيل التيار الكهربائي لميدان هيماء لسباقات الهجن.

واستعرضَ المجلسُ المطالبة بإعادة تأهيل طريق (محوت-الدقم)، وإعادة إصلاح طريق (هيماء-الدقم) الذي تأثر جراء الأجواء المناخية للحالة المدارية (هيكا).

وناقشَ المجلس عددًا من المواضيع المستجدة على جدول أعماله؛ من بينها: النشرات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن احتمال تأثر محافظة الوسطى بالحالة المدارية (كيار)، ودور المجلس في نشر الوعي للمجتمع لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار ونزول الأودية ومتابعة النشرات الصادرة من الجهات المختصة.

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