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"هاكاثون" للعائلات ضمن مشاركة مجلس البحث العلمي في مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثانية

السبت 02 نوفمبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

"هاكاثون" للعائلات ضمن مشاركة مجلس البحث العلمي في مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثانية

مسقط - الرؤية

يُشارك مجلس البحث العلمي ضمن مهرجان عُمان للعلوم 2019م في نسخته الثانية، والتي تبدأ فعالياته غداً الإثنين، ويستمر لمدة خمسة أيام، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض؛ انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية للمجلس في نقل المعرفة وتوفير البيئة البحثية والابتكارية المحفزة، وتشجيع الإبداع والابتكار، وسعيا لتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار.

وتتضمَّن مشاركة مجلس البحث العلمي في المهرجان جناحًا تفاعليًّا يُتيح لزواره تجارب جديدة ومثرية في استخدام شاشات الواقع الافتراضي وطابعات ثلاثية الأبعاد، إضافة لتنظيم مسابقات تفاعلية على مدى أيام المهرجان مع توزيع جوائز قيمة تهدف لنشر التوعية بأدوار مجلس البحث العلمي وبرامجه المختلفة.

ويُشارك المجلس بتقديم عرض مرئي عن مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2020-2040، والحديث عن أهمية المشروع وأهدافه، كما سيتم تقديم عرض مرئي بعنوان "هل يمكن للهيدروجين أن يكون طاقة للمستقبل؟"؛ وذلك ضمن حلقات العمل التي ينظمها المهرجان.

من جانب آخر، لا يزال باب التسجيل مفتوحا للمشاركة في فعالية "هاكاثون العائلة"، والتي تستهدف أفراد العائلة لتشجيع الإبداع وتقديم أفكار وحلول إبداعية من قبل أفراد العائلة باستخدام التقنيات الحديثة، وحل قضية مرتبطة بالتنمية المستدامة وتحفز المشاركين لإيجاد حلول عملية تطبيقية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وستشهد الفاعلية تنظيم مسابقة لإنتاج فيلم لتعزيز المحتوى العلمي في اليوتيوب؛ وذلك ضمن هاكاثون اليوتيوب، وستحظى الفرق الفائزة في مسابقات مجلس البحث العلمي برحلة سفر علمية مدفوعة التكاليف لحضور إكسبو دبي 2020، وكذلك ستكون هناك 200 كوبون لـ200 دورة تدريبية في أحد المراكز التعليمية.

كما ستشارك مؤسسة إيجاد في ركن الطاقة، في حين يشارك مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان في ركن البيئة، ويشارك مركز الابتكار مسقط من خلال مركز صناع عمان.

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