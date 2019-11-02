بدء التنافس البحثي في مشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة

مسقط - الرؤية

أعلنَ البرنامجُ الإستراتيجيُّ لبحوث التراث الثقافي العماني في مجلس البحث العلمي عن فتح باب التقدم للمنافسة البحثية في مشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة، الذي يتبناه البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ وذلك للباحثين والجامعات والمراكز العلمية لإعداد دراسات بحثية علمية وفق مجموعة من الشروط والمحددات العلمية.

وحدَّد البرنامج الإستراتيجي لبحوث التراث الثقافي العماني بمجلس البحث العلمي، يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019م، كآخر موعد لاستلام المقترحات البحثية، وسيتم الرد على المتقدمين بعد تحكيم المقترحات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2019.

وأكد البرنامج الإستراتيجي لبحوث التراث الثقافي العماني على الباحثين الراغبين للتقدم بدراسة في هذا المشروع، أن يقدموا مقترحًا يتضمن خطة بحثية تشتمل على مقترح يتضمن أهمية البحث وأهدافه، والأدبيات والدراسات السابقة، ومنهجية البحث ووصف الخطة التنفيذية والزمنية، والنتائج المتوقعة من البحث للسلطنة في إطار التنمية المستدامة، والمراجع العلمية المقترحة، وتفاصيل الموازنة المقترحة.

ويهدفُ مشروع الشخصيات العمانية المشتغلة في التجارة والصناعة إلى مجموعة من الأهداف؛ أبرزها: جمع وتدوين الشخصيات العُمانية التي كان لها إسهام بارز في النشاط الاقتصادي بمختلف جوانبه على مر العصور وبيان أثرها اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا، وإبراز المدن العُمانية التي ظهرت فيها هذه الشخصيات وكيف أسهمت مقومات تلك المدن وخصائصها في تعزيز نشاطها التجاري محليًّا ودوليًّا، وتوظيف الإنجازات الحضارية التي حققتها الشخصيات العُمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على أن تكون الحدود الزمانية التي تشملها الدراسة منذ ما قبل التاريخ وحتى العام 1970م، وذلك في محافظة مسقط، ومحافظة الداخلية ومحافظة ظفار ومحافظة مسندم.

وتشملُ مواصفات الفريق البحثي أن يتقدم كل فريق بحثي لدراسة المشروع في محافظة واحدة فقط، وعلى الباحثين الراغبين في التقدم تشكيل فريق بحثي يُشترط فيه أن يتكون من باحثين اثنين على الأقل، وألا يزيد على خمسة، ويكون أحدهم على الأقل متخصصًا في المجال الذي يتناوله المشروع البحثي، ويُشترط أن يكون بعض أعضاء الفريق من أبناء المحافظة، وأن يكون أعضاء الفريق من الباحثين العمانيين، ويمكن مشاركة غير العمانيين، بشرط أن يكونوا من المقيمين في السلطنة، أو القادمين لأغراض البحث العلمي بطرق رسمية، ويرفق مع مقترح المشروع البحثي السير الذاتية للباحثين.