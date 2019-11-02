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ولاية ضنك تحتضن ملتقى الفرق الموسيقية التقليدية العمانية

السبت 02 نوفمبر 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

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 ضنك - ناصر العبري   

 

 نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ممثلا في مركز عمان للموسيقى التقليدية الملتقى السنوي للفرق الموسيقية التقليدية.

حضر الملتقى الذي يقام برعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي ضنك، سعادة الشيخ الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية ضنك، والمشايخ ومديرو المؤسسات الحكومية والخاصة وتزامن هذا الحفل السنوي مع إطلالة شهر نوفمبر الذي تحتفل فيه السلطنة من أقصاها إلى أقصاها بالعيد الوطني التاسع والاربعين المجيد.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات ومنها فقرة مركز عمان للموسيقى التقليدية التخت العربي التي أبدعت الحضور بفقراتها المنوعة من أغاني وفنون عربية أصيلة، وشارك أهالي ولاية ضنك بثلاثة فرق فرقة الشلة والفرقة الحماسية وفرقة العيالة وفرقة الدان النسائية ممثلة بجمعية المرأة العمانية بولاية ضنك واستمر الحفل لمدة ساعة ونصف.

وفي الختام كرّم سعادة الشيخ والي ضنك المشاركين في مهرجان صلالة السياحي، والذي حصلت فيه الولاية على كاس المركز الثاني ونيل كأس أفضل عرض متكامل.

ومن جانبه قال ناصر بن محمد الناعبي، مساعد مدير مركز عمان للموسيقى التقليدية لـ "الرؤية" إن الملتقى ضمن الخطة الثقافية لمركز عمان للموسيقى التقليدية بحيث نقوم بالتنقل بين المحافظات وولايات السلطنة والتواصل مع جميع حملة التراث العماني الأصيل غير المادي.

وأضاف أننا سبق وأقمنا ملتقيات في مسقط وصحار وقريات والشرقية.

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