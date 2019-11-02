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السلطنة تشارك في معرض السفر العالمي بلندن.. غدا

السبت 02 نوفمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

صور أرشيفية من مشاركات سابقة (1)
صور أرشيفية من مشاركات سابقة (2)
صور أرشيفية من مشاركات سابقة (4)
صور أرشيفية من مشاركات سابقة (5)
صور أرشيفية من مشاركات سابقة (6)
صور معرض لندن (1)
صور معرض لندن (2)

مسقط – الرؤية

تنطلق غدا في العاصمة البريطانية لندن فعاليات النسخة الأربعين من معرض سوق السفر العالمي WTM والذي يعد أحد أكبر معرضين دوليين متخصصين في صناعة السياحة العالمية ويشارك به في دورة هذا العام أكثر من 51 ألف مشارك متخصص يمثلون 5 آلاف جهة عارضة من 180 دولة حول العالم بينها السلطنة التي تشارك ممثلة بوزارة السياحة و21 شركة ومنشأة من مؤسسات القطاع السياحي العماني، ومنها 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تم اختيارها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحرص وزارة السياحة ومؤسسات القطاع السياحي العماني على المشاركة سنويا في فعاليات معرض سوق السفر العالمي لرصد حجم الأعمال والإحصاءات ونمو القطاعات السياحية المتخصصة ومعرفة أحدث الوجهات الصاعدة خلال العام الجاري ولتدشين الحملات الترويجية والتعرّف على المنتجات السياحية الجديدة واستقراء اتجاهات حركة السياحة الدولية وأبرز الأسواق السياحية المستهدفة للعام المقبل مع الفرص المتميزة التي تمنحها المنصات الرئيسية المتعددة التي يوفرها معرض لندن في مختلف القطاعات السياحية لتقديم العروض التسويقية الجاذبة وعقد الاتفاقيات المتبادلة والالتقاء المباشر مع صناع القرار والمستثمرين والمتخصصين والعاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات الدولية العاملة أو المرتبطة بصناعة السفر والسياحة العالمية.

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