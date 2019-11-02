التعريف بالمعايير المعتمدة لتحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

مسقط - الرؤية

استضافت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" الاجتماع الأول للجنة التحكيم مع الفريق الفنّي لتقييم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية، لعرض نتائج ما انتهت إليه الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية التي ترشحت للجائزة.

وترأس الاجتماع المهندس حسين بن حثيث البطحري، رئيس لجنة الصناعة، ورئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، بحضور أعضاء لجنة التحكيم وممثلي الشركة الاستشارية لتسليم أعمال التقييم للمنشآت الصناعية الى اللجنة.

ورحّب المهندس البطحري بالحاضرين شاكراً وزارة التجارة والصناعة على تكليفه برئاسة لجنة التحكيم ومدائن على استضافتها الاجتماع الاول للجنة. وتمّ تعريف أعضاء لجنة التحكيم بالمعايير المعتمدة للجائزة، باعتبارها خلاصة عدد من نماذج التميّز العالمية ومنها النموذج الأوروبي والنموذج الامريكي والجيل الرابع للتميّز، وقد تمت موائمة هذه المعايير وإضافة معايير أخرى تتماشى مع البيئة والأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة مما نتج عن هذه المواءمة نموذج عمان للإجادة الصناعية الذي صمم خصيصاً لخدمة قطاع الصناعة في السلطنة.

وأوضح البطحري أن المعايير التي استخدمت في النظام الجديد تعتبر إضافة حقيقية لتطوير المصانع العمانية من خلال التعرف عن قرب لنقاط القوة والضعف لأداء المصنع والعمل على تطوير الإنتاج والادارة في آن واحد. وثمّن إطلاق نموذج عمان للإجادة الصناعية ذي الطابع العالمي الذي يعنى بالارتقاء بجودة أداء المؤسسات الصناعية في السلطنة.

وتمّ استعراض النظام الذكي المرتبط بالجائزة وطريقة التقييم، حيث تمّ الانتهاء من مرحلة تقييم المنشآت الصناعية المتفق عليها وتم وضع العلامات المقترحة وإنجاز التقارير الفنية ذات الصِّلة وتم رفعها إلى النظام الذكي المرتبط بالجائزة، كما تم تسليم كافة المستندات والوثائق ذات الصِّلة والنتائج التي توصل إليها الفريق التقني الميداني إلى لجنة التحكيم لتقييم عمل الشركة الاستشارية والموافقة على النتائج واعتمادها في اجتماعاتها القادمة.

وقد شكلت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، فريق عمل فني لتطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية من خلال إعادة هيكلة الجائزة وفق متطلبات التنمية المستدامة في القطاع الصناعي؛ وتماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم نحو تحقيق نمو اقتصادي متكامل في مختلف القطاعات.

ويهدف الفريق إلى بلورة تصور جديد للجائزة من خلال استحداث منظومة جديدة للجائزة تتناسب مع رؤية عمان 2040 وتأخذ بعين الاعتبار التغلّب على التحديات والأسباب التي تحد من مشاركة المنشآت الصناعية في الجائزة، وقد عمل الفريق على تطوير الجائزة من عدة نواحٍ كتبسيط المعايير وتطبيق نظام ذكي متكامل يتعامل مع البيانات بشكل دقيق؛ لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية باختلاف أنشطتها في داخل السلطنة، وذلك عبر الاستعانة بشركة متخصصة تساعد في تطوير معايير الجائزة والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها الفنية الطويلة في تطوير مثل هذه المسابقات، بحيث تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية.