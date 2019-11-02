استعراض الموقف التنفيذي لمبادرات "مختبر سوق العمل"

مسقط – الرؤية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة اجتماع اللجنة الإشرافية الثامن لهذا العام لمختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) بحضور أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع لها، ومتابعة ما تمّ اتخاذه من إجراءات متعلقة بخطط تنفيذ المبادرات المعني بتنفيذها مختبر سوق العمل والتشغيل. مع تأكيد أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المشرفة على القطاعات المستهدفة ودور وزارة القوى العاملة كممكن لهذه الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. كما تمّ استعراض ومناقشة لوحة قياس المؤشرات لعام ٢٠١٩ وآليات التنفيذ لمراحل العمل القادمه المتفق عليها.

واطلع المجتمعون على التقدم الذي حققه المختبر في مؤشرات قياس الأداء المطبقة في برنامج تنفيذ والتي تتابع من قبل المختصين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة.