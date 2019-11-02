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حتى نهاية ديسمبر

"التجارة والصناعة" تبدأ استلام محصول بسور 2019

السبت 02 نوفمبر 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

"التجارة والصناعة" تبدأ استلام محصول بسور 2019

 

مسقط – الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة اليوم استلام محصول البسور لعام 2019 (المبسلي والمدلوكي وأبو نارنجة) خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من كافة محافظات السلطنة، وذلك بمخزن البسور التابع للوزارة في الوادي الكبير، وفقا للإجراءات المعمول بها، التزاما بنهج الوزارة في تقديم الدعم الحكومي للمزارعين الموردين لبسورهم للوزارة، وكذلك صرف الدعم للمزارعين الذين سيقومون بتصدير منتجاتهم من محصول البسور لعام 2019 للأسواق الخارجية بشكل مباشر تشجيعا لهم على إيجاد أسواق جديدة لمنتج البسور.

وأشارت الوزارة إلى إسناد العمل للشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور والتي ستقوم بأعمال المناولة والتجهيز والتسويق والبيع للمحصول، بهدف الاستغلال الأمثل لمنتجات التمور في السلطنة والمساهمة في رفع إجمالي الناتج الاقتصادي المحلي وتحقيق الربح للمساهمين واستغلال منتجات النخيل في الصناعات المختلفة والإسهام في تحسين جودة التمور وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وإقامة شراكات مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثمار نتائج الابتكار والبحوث كما أن الشركة ستقوم بفرز وتصنيف المحصول حسب جودته من كل ولاية. وقد بلغ عدد الموردين لبسور موسم العام الماضي 544 موردا وبلغت الكميات المستلمة من الموسم الماضي أكثر من 2475 طنا.

وتوجه وزارة التجارة والصناعة المزارعين إلى الاهتمام بجودة منتج البسور الذي يتم توريده للوزارة أو الذي يتم تصديره مباشرة بواسطتهم للأسواق الخارجية، والحرص على نظافته وتنقيته جيدا من الشوائب والحشف ليحافظ على سمعته وينافس بالأسواق المحلية والخارجية، وكذلك السعي إلى تحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور. وفي حال قيام المزارع ببيع محصوله من البسور للتجار أو لزملائهم من المزارعين ليتم تصديره للخارج من خلالهم بدلا عنه، فإن الأمر يتطلب حصول المزارع على فاتورة بيع أو إبرام عقد بينه وبين المصدر لإثبات وضمان أحقيته في الحصول على مبلغ الدعم الحكومي.

 

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