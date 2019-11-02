السبت, 02 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

إشادة بتنوع فعاليات مهرجان التمور العمانية السابع

السبت 02 نوفمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

5E7A4522
182A6333 (1)
IMG-20191031-WA0038

مسقط - الرؤية

أسدل الستار على فعاليات مهرجان التمور العمانية السابع والذي استمر لمدة 8 أيام بتنظيم من وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وتميز مهرجان التمور العمانية هذا العام بمشاركة 92 عارضا من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات تصنيع التمور من مختلف محافظات السلطنة مقارنة بالعام الماضي الذي شارك فيه 68 مشاركا.

وتوافد الزوار على المهرجان من مختلف شرائح وفئات المجتمع، كما شهد حضور طلبة المدارس العامة والخاصة، وتعرف الزوار على الأنواع المختلفة للتمور العمانية ومنتجاتها، إلى جانب المنتجات الحرفية الخاصة بالتمور والمعروضات المستوحاة من الصناعات السعفية ومن أشجار النخيل.

كما شهد المهرجان عقد صفقات بيع وشراء كبيرة، وأثنى المشاركون في المهرجان على مستوى التنظيم الجيد للمهرجان في الموقع الذي اشتمل على كافة المرافق والخدمات.

وتم خلال المهرجان تكريم الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي الذين شاركوا بمعرض الصور في محور النخيل، واستمتع الزوار بجمال وروعة الصور التي أكد من خلالها المصورون العمانيون أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطاءها وارتباطها بالعادات والتقاليد في حياة العمانيين على مر العصور. كما تم تكريم المشاركين والمنظمين المساهمين في إنجاح مهرجان التمور العمانية.
وضم المهرجان ركنًا خاصًا لوزارة الزراعة والثروة السمكية عرف الزوار على الزراعة النسيجية لنخيل التمر وتقنية التلقيح السائل للنخيل إضافة إلى عمليات خف ثمار النخيل وتجفيف التمور بالطرق الحديثة ونظام الري بالتنقيط تحت السطحي. كما عرف الركن الزوار على الأمراض والآفات التي تصيب أشجار النخيل مثل: سوسة النخيل الحمراء ودوباس النخيل. كما عرض في الركن مجموعة من الشتلات المنتجة نسيجيًا.

وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية، وفقرات خاصة للأطفال كالمسرح وعروض شخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين. ويعد مهرجان التمور العمانية الحدث الزراعي الأهم والأكبر في السلطنة وتنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية سنويا بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التعريف بأصناف وأنواع التمور العمانية والمشاريع والبرامج المنفذة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع إنتاج وتصنيع التمور.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2019

العوفي يكرم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور العمانية السابع للتصوير الضوئي

المزيد

24 أكتوبر 2016

الكشف عن 25 صورة تبرز جماليات النخلة على هامش فعاليات مهرجان التمور العمانية

المزيد

28 أكتوبر 2019

الصناعات الحرفية تشارك في مهرجان التمور السابع

المزيد

30 أكتوبر 2016

"حيا للمياه" ترعى فعاليات مهرجان التمور العمانية في نزوى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة