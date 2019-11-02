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مؤشر لمشاركة المرأة في التنمية

بحث إنشاء منصة خليجية للإحصاءات السياحية

السبت 02 نوفمبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

بحث إنشاء منصة خليجية للإحصاءات السياحية

 

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط. وناقش الاجتماع إجراءات متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي، وبرنامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام القادم ضمن خطة العمل الإحصائي المشترك 2020-2030م.

وبحث الاجتماع مذكرة تكليف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قِبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومذكرة أٌخرى حول بناء مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، كما بحث الاجتماع مهام الدعم الفني التي يقدمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون للأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، لتغطية كافة المجالات الإحصائية بما يخدم منظومة العمل الإحصائي الخليجي.

وتضم اللجنة شؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري الأجهزة والمراكز والهيئات الإحصائية بالدول الأعضاء، إضافة إلى ممثل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومدير عام المركز الإحصائي الخليجي.

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