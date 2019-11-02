الملتقى الهندسي الخليجي الـ 23 يبحث مستجدات الذكاء الاصطناعي

مسقط - الرؤية

تستعد السلطنة لاستضافة الملتقى الهندسي الخليجي الثالث والعشرين في 19 فبراير المقبل، وعلى مدى يومين في شيراتون عمان، تحت عنوان "رؤية المهندس الخليجي نحو عام 2040". ويستهدف الملتقى رواد الصناعة في الخليج من مهندسين وباحثين وأكاديميين في جميع المجالات الهندسية. ويتيح الفرصة لطلبة الكليات الهندسية للمشاركة والاستفادة من الخبراء الهندسيين القادمين من دول الخليج ومختلف دول العالم.

وسيطرح المهندسون رؤيتهم لمواكبة الاتجاه العالمي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية وسبل التطور والاستثمار في المنطقة مع الحفاظ على الأصول والهوية. ويناقش الملتقى قضايا الذكاء الصناعي، والابتكار وريادة الأعمال، والاستدامة البيئية، والأصولية والحفاظ على الهوية.

ويرأس الملتقى المهندس خميس بن سالم الصولي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية. كما تشارك جامعة السلطان قابوس في التنظيم من خلال مراجعة الأبحاث والمواد العلمية المعروضة في الملتقى. وتضم اللجنة العلمية للملتقى عدداً من الأساتذة والأكاديميين من كلية الهندسة في الجامعة.