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تسجيل 1086 من "شركات الشخص الواحد" عبر "استثمر بسهولة"

السبت 02 نوفمبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

تسجيل 1086 من "شركات الشخص الواحد" عبر "استثمر بسهولة"

 

مسقط – الرؤية

بلغ عدد شركات الشخص الواحد التي أقرها قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/ 2019م)، منذ بدأ تطبيق القرار الصادر في 26 مايو 2019 وحتى ٢٠ أكتوبر الماضي 1086 شركة، تم تسجيلها إلكترونياً عبر نظام "استثمر بسهولة".

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن شركة الشخص الواحد هي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تؤسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. ولم يشترط القانون رأس مال مُحدد لتأسيس شركة الشخص الواحد، كما يشترط تعيين مراقب حسابات في حالة كان رأس مال الشركة أكثر من 50 ألف ريال عماني. وتجري إدارة هذا النوع من الشركات من جانب مالك رأس المال ويجوز أن يعين مديرا أو أكثر يمثلها أمام القضاء والغير ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، بالإضافة إلى أنَّ شركة الشخص الواحد تعامل نفس معاملة الشركة محدودة المسؤولية.

 

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