وفد أصحاب الأعمال بمسندم يطلع على منتجات الشركات الصينية في مجال مواد البناء

كانتون - العمانية

زار وفد أصحاب وصاحبات الأعمال من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم أشهر 3 شركات ومصانع صينية متخصصة في مواد البناء وصناعة الأبواب والنوافذ والمطابخ والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية ضمن برنامج زيارة الوفد لمدينة كانتون الصينية، وذلك في إطار اهتمام الفرع بدعم وتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وكالات لاستيراد المنتجات الصينية وتوزيعها في السوق العماني.

واطلع الوفد على أحدث ما وصلت إليه الصناعة الصينية من تطور وتقدم في صناعة مواد البناء والمواد الصحية واستمعوا إلى شرح واف من مسؤولي تلك الشركات عن الجودة والمواصفات والمقاييس التي تتميز بها كل صناعة وأهم المواد المستخدمة في إنتاجها. كما تم تعريف أعضاء الوفد بالأسعار الخاصة بالبيع والشحن وآلية الاستيراد والمدة الزمنية لوصول البضائع إلى محافظة مسندم.

وأبدى سعيد بن محمد الشحي من شركة تطوير مسندم للتجارة والمقاولات إعجابه بما شاهده من جودة وتنوع في صناعة مواد البناء والبلاط والسيراميك وصناعة الأبواب والنوافذ وأسعارها المشجعة للاستيراد. وقال الشحي إن زيارته لهذه الشركات تسهم في تنمية وتطوير أعماله المتعلقة بقطاع المقاولات من خلال التعاون مع تلك الشركات لتزويده بأفضل المنتجات الجديدة الخاصة بمواد البناء والمواد الصحية والأبواب والنوافذ. وأشاد ببرنامج الزيارة الذي أعده فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم والذي أتاح له زيارة أفضل الشركات الصينية المتخصصة في صناعة مواد البناء، معربا عن أمله في أن يستفيد كافة أعضاء الوفد من هذه الزيارة وما تتضمنه من زيارات ولقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الصينية.

ويضم وفد أصحاب وصاحبات الأعمال من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم الذي يرأسه خالد بن محمد الشحي نائب رئيس مجلس إدارة الفرع 25 مختصًا يمثلون قطاعات مواد البناء والمقاولات وتجارة الإلكترونيات والاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة وقطاع السياحة والخدمات والمنتجات الطبية والأغذية والأقمشة والملابس الجاهزة.