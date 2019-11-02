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بالفيديو.. تفاصيل القبض على لص تنكر في زي نسائي بالإمارات لسرقة 3 ملايين درهم

السبت 02 نوفمبر 2019 03:45 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. تفاصيل القبض على لص تنكر في زي نسائي بالإمارات لسرقة 3 ملايين درهم

 

كشفت شرطة دبي عن تفاصيل إلقاء القبض على متهم بتنفيذ جريمة سرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار)، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية.

وأوضحت شرطة أن معلومات وردت عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم.

ومن خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بخصوص الحقيبة التي كانت  بحوزة المشتبة والتأكد من خلوها من مواد خطيرة أو مشتبه بها كانت المفاجأة الأولى، والمتمثلة بضبط مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية، ومن خلال التحقيقات، اعترف المتهم  بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي.

واستخدم المتهم معدات هيدروليكية متطورة لإحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة المربوطة بجهاز صوتي يعطي إنذارًا عاليًا في حال استخدام الخزنة، بعنف ولهذا تم استخدام هذه الأدوات.

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