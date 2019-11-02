السبت, 02 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

السبت 02 نوفمبر 2019 12:33 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الحالة المدارية "مها" في بحر العرب، لا تزال تصنف كعاصفة مدارية.

وأضافت مديرية الأرصاد أن إن التحديث الجديد للحالة المدارية يشير إلى أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة يتراوح بين 34- 63عقدة، كما يبعد مركز العاصفة عن سواحل السلطنة 1200 كم، وأن السحب المصاحبة تبعد 900 كم، ويكون اتجاه حركة العاصفة شمال إلى شمال غرب.

إلى ذلك أشارت مديرية الأرصاد إلى استمرار التأثيرات غير المباشرة  للحالة المدارية "كيار" على محافظة ظفار خلال 24 ساعة القادمة ومنها:

تدفق السحب على محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة.

هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة  تؤدي لتصاعد الغبار والأتربة.

هيجان موج البحر على سواحل محافظة ظفار (2.5-3.5)م.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 يونيو 2015

بالصور..آخر تطورات العاصفة المدارية "أشوبا"

المزيد

25 سبتمبر 2019

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المزيد

10 يونيو 2015

تطورات حالة البحر بتأثير العاصفة المدارية "أشوبا"

المزيد

25 أكتوبر 2019

زيادة سرعة الرياح حول العاصفة المدارية "كيار"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

المنخفض المداري "كيار" إلى سقطرى .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على ضوابط تزيين السيارات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تلاشي "كيار" خلال يومين .. والعاصفة "مها" تبعد 1400 كيلو عن سواحل السلطنة

المحليات - أخبار

توقعات بتطور كبير للحالة المدارية الجديدة في بحر العرب .. وتأثيرات "كيار" مستمرة

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2019 بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة