آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الحالة المدارية "مها" في بحر العرب، لا تزال تصنف كعاصفة مدارية.

وأضافت مديرية الأرصاد أن إن التحديث الجديد للحالة المدارية يشير إلى أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة يتراوح بين 34- 63عقدة، كما يبعد مركز العاصفة عن سواحل السلطنة 1200 كم، وأن السحب المصاحبة تبعد 900 كم، ويكون اتجاه حركة العاصفة شمال إلى شمال غرب.

إلى ذلك أشارت مديرية الأرصاد إلى استمرار التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية "كيار" على محافظة ظفار خلال 24 ساعة القادمة ومنها:

تدفق السحب على محافظة ظفار مع فرص هطول أمطار متفرقة.

هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تؤدي لتصاعد الغبار والأتربة.

هيجان موج البحر على سواحل محافظة ظفار (2.5-3.5)م.