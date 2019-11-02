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المنخفض المداري "كيار" إلى سقطرى .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

السبت 02 نوفمبر 2019 10:44 ص بتوقيت مسقط

المنخفض المداري "كيار" إلى سقطرى .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح عبور مع التأثير المباشر للمنخفض المداري (كيار) على جزيرة سقطرى مع تدفق السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار، فيما تستمر العاصفة المدارية "مها" بالتحرك شمال/شمال غرب نحو وسط بحر العرب.

وأضافت بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيا على محافظة مسندم والأجزاء الساحلية من محافظة ظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة وصحوا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، واحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

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