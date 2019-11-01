تعرف على ضوابط تزيين السيارات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني

مسقط - الرؤية

قال الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، إن هناك ضوابط محددة لتزيين المركبات احتفالا بالعيد الوطني الـ 49 المجيد.

أشارت إلى أنه يسمح بتزيين سيارات الدفع الرفاعي في الزجاج الخلفي، والزجاج الجانبي الثابت، وهيكل المركبة، أما سيارات الصالون فيكون تزيينها في الزجاج الخلفي وهيكل المركبة.

أما بالنسبة لوضع الملصقات فتكون كالتالي:

1 تثبيت الملصقات بشكل جيد

2 تكون الملصقات على الأجزاء المعدنية بالسيارة وتكون بعيد عن زجاج المركبة الأمامية والجانبية ولوحات الأرقام والمصابيح، ويسمح بوضع ملصقات على الزجاج الخلفي.

3 يحظر وضع الأقمشة على غطاء محرك السيارة، ويحظر وضع الأقمشة غير المثبتة.

4 عدم تغيير لون وشكل المركبة أو استخدام مواد غير مصقولة، أو ملصقات لا تتوافق مع متطلبات السلامة المرورية.

5 يحظر وضع ملصقات التي تحتوي على عبارات مسيئة ومخلة بالآداب العامة.

6 أن مدة السماح بالملصقات تكون خلال الفترة من 1 نوفمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2019م.