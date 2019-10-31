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بالصور.. تمرين سقوط طائرة بمطار صحار

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:45 م بتوقيت مسقط

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صحار – الرؤية

شاركت شرطة عمان السلطانية في تمرين سقوط طائرة بمطار صحار الذي نظمته شركة مطارات عمان بمشاركة جميع الجهات  ذات الاختصاص، وذلك لضمان التزامها بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة.

حيث يحاكي التمرين سقوط طائرة في مطار صحار نتيجة خلل فني في أحد محركاتها وفقدان السيطرة عليها.

ولاحظ المارة كثافة في حركة سيارات الشرطة والإسعاف من وإلى المطار والشوارع المجاورة له خلال فترة التمرين.

ويأتي التمرين بالاشتراك والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في شرطة عُمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، والإدارة العامة لأمن المطارات، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والعُمانية للمناولة الأرضية، وكلية عُمان للعلوم الصحية بصحار.

ويأتي التمرين ضمن التزام مطارات عُمان بتطبيق أعلى مقاييس الاستجابة للحالات الطارئة وتنفيذاً للإجراءات المتبعة في مطارات العالم لقياس الأنظمة والقوانين في هذه الحالات.

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