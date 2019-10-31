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توقعات بتطور كبير للحالة المدارية الجديدة في بحر العرب .. وتأثيرات "كيار" مستمرة

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:17 م بتوقيت مسقط

توقعات بتطور كبير للحالة المدارية الجديدة في بحر العرب .. وتأثيرات "كيار" مستمرة

 

مسقط – الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الحالة المدارية "الجديدة" في بحر العرب "مها" زادت سرعة الرياح حول مركز الحالة لتصبح (50-60) عقدة ولا تزال تصنف كعاصفة مدارية، مع احتمال قوية بتطورها بشكل سريع خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك أشارت الأرصاد إلى استمرار امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة بنسبة أقل من الأيام السابقة وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب هبوب الرياح النشطة والتي تؤدي لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وذلك كتأثيرات متوقعة من الحالة المدارية "كيار" مثل تدفق سحب ماطرة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار -هبوب رياح نشطة تصل(٢٠-٣٠)عقدة -ارتفاع في موج البحر على سواحل بحر العرب(٤-٦) متر وبحر عمان(٢-٣)متر

 

 

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