بالصور .. مياه البحر تقتحم منازل الأهالي في منطقة أصيلة بجعلان بني بوعلي

جعلان - علي برياء

وجه أهالي منطقة أصيلة بولاية جعلان بني بوعلي نداءً عاجلا للجهات المعنية بتدخل السريع وإيجاد حل جذري لمنع دخول مياة البحر للمنازل.

وقد تأثرت منطقة أصيلة بتأثيرات اللحالة المدارية " كيار"، من خلال امتداد ونزوح مياه البحر إلى أكثر من 900 متر تقريبا ومحاصرة بعض المنازل، وتسبب ذلك في تعطيل في الحركة التجارية والمرورية، بعد أن غمرت المياه الطرق الداخلية وأعمدة الكهرباء التي تشكل خطرا على الأطفال والأهالي وسالكي الطريق وإتلاف معدات صيد البحر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنشاء رصيف بحري يمنع دخول مياه البحر إلى المنازل للحفاظ على حياة الأهالي، كما سيساهم الرصيف البحري في تنشيط الحركة السياحية وإبراز جماليات المنطقة.