الخميس, 31 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالصور .. مياه البحر تقتحم منازل الأهالي في منطقة أصيلة بجعلان بني بوعلي

الخميس 31 أكتوبر 2019 03:02 م بتوقيت مسقط

7f46c353-4af5-4868-b05f-1866d8cb02cc
7a8c4b29-904f-461d-b174-e645bfb1c3d1
9d4710cf-8a4c-4b06-b473-e2f0f67e0c96
3ef4c9ca-f905-4bf4-b992-009f9e6ab3fd

 

جعلان - علي برياء

وجه أهالي منطقة أصيلة بولاية جعلان بني بوعلي نداءً عاجلا للجهات المعنية بتدخل السريع وإيجاد حل جذري لمنع دخول مياة البحر للمنازل.

وقد تأثرت منطقة أصيلة بتأثيرات اللحالة المدارية " كيار"، من خلال امتداد ونزوح مياه البحر إلى أكثر من 900 متر تقريبا ومحاصرة  بعض المنازل، وتسبب ذلك في تعطيل في الحركة التجارية والمرورية، بعد أن غمرت المياه الطرق الداخلية وأعمدة الكهرباء التي تشكل خطرا على الأطفال والأهالي وسالكي الطريق وإتلاف معدات صيد البحر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنشاء رصيف بحري يمنع دخول مياه البحر إلى المنازل للحفاظ على حياة الأهالي، كما سيساهم الرصيف البحري في تنشيط الحركة السياحية وإبراز جماليات المنطقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 ديسمبر 2015

تكريم المشاركين في ختام فعاليات ملتقى أصيلة الرابع بجعلان بني بوعلي

المزيد

09 نوفمبر 2015

شاطئ أصيلة بجعلان بني بوعلي مقصد سياحي تنقصه الخدمات ويشكو الإهمال

المزيد

22 نوفمبر 2015

مسيرة وطنية لأهالي أصيلة بجعلان بني بوعلي احتفالا بالعيد الوطني الـ45

المزيد

16 يونيو 2019

بالفيديو والصور.. مياه البحر تقتحم المنازل في راس الحد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإعلان عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2019 بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

ظواهر فكلية في سماء السلطنة خلال نوفمبر

المحليات - أخبار

مسودة أولويات المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة