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اتفاقية لتمويل مشروع تحديث وتطوير مختبرات الحاسب الآلي بكلية العلوم التطبيقية بصور

الخميس 31 أكتوبر 2019 02:50 م بتوقيت مسقط

اتفاقية لتمويل مشروع تحديث وتطوير مختبرات الحاسب الآلي بكلية العلوم التطبيقية بصور

وقعت وزارة التعليم العالي ممثلة بكلية العلوم التطبيقية بصور، والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، اتفاقية تعاون مشترك لتمويل مشروع تحديث وتطوير مختبرات الحاسب الآلي بالكلية بنظام الواقع الإفتراضي.

جاء ذلك ضمن منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات للمنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة سالمة المشرفية عميدة الكلية إلى أن الاتفاقية تعزز أواصر الشراكة المجتمعية، وسيسهم المشروع في رفع كفاءة مختبرات الحاسوب بالكلية، وسيوفر بيئة تعلم متقدمة تواكب أحدث التقنيات في مجال الحاسب الالي.

وقـال الشيخ/ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال :"تأتي هذه الاتفاقية والمبادرة لتؤكد على دور المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الريادي في مجال التعليم العالي والمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف للرقي بالعديد من الخدمات، كما يظهر المشروع التزام الشركة الدؤوب بدعم مؤسسات  السلطنة بمشاريع ومبادرات تنموية تلامس حياة الناس بشكل مباشر".

وتأتي هذه الاتفاقية إضافة جديدة إلى الكلية حيث تسعى الى تطوير وتحديث البنية مختبرات الحاسب الآلي، لتتعاطى مع التطور المتزايد في القطاع التقني.

 

 

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