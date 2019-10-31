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بلديات جنوب الشرقية تتابع تأثير الحالة المدارية على ولايات المحافظة

الخميس 31 أكتوبر 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

بلديات جنوب الشرقية تتابع تأثير الحالة المدارية على ولايات المحافظة

 

الرؤية-  حمد بن صالح العلوي

 بلغت نسبة نزول مياه الأمطار في منطقة الرويس بولاية جعلان بني بوعلي نحو  20.4ملم، وبلغت نسبتها في كل من رأس حلف بولاية  مصيرة 5.8ملم ومنطقة فنس  بولاية صور نحو 206ملم.

فيما بلغت نسبتها في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي   17.8 ملم.

أما منطقة قاصة بولاية صور فقد بلغت نسبة مياه الأمطار 902ملم.

وقد قام المختصون بدائرة شؤون موارد المياه بمديرية بلديات جنوب الشرقية بأخذ الاحتياطات حول فحص البوابات والأجهزة والمولدات الكهربائية في سد الحماية من مخاطر الفيضانات بالولاية. وقد وصلت شعاب الأودية إلى بحيرة السد مما أدى إلى ارتفاع طفيف نسبي في مستوى الماء حيث بلغت نسبته 4.5ملم

كما نفذت بلديات محافظة جنوب الشرقية  بأخذ الاجراءات الاحترازية للحالة (كيار) تمثلت في فتح قنوات تصريف المياه في جميع ولايات المحافظة  وتجهيز سيارات شفط المياه ووضع حواجز رملية  بنيابة رأس الحد؛ لمنع دخول مياه الأمطار والبحار  إلى منازل المواطنين.

في حين قامت بلديات جنوب الشرقية بجهود في إزالة المشوهات والمخلفات الناتجة عن آثار الحالة المدارية، وفتح الطرق  المتأثرة بالتعاون مع الجهات المعنية. حيث قامت بلدية صور بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بفتح قنوات تصريف المياه بنيابة رأس الحد وقامت بلدية جعلان بني بوعلي بفتح قنوات تصريف إضافية، في حين واصلت بلدية جعلان بني بوحسن جهودها في إزالة الأشجار المتساقطة على الطريق المؤدي إلى فلج المشايخ مما أدى إلى تسهيل عملية السير للمواطنين.

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