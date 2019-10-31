الاحتفال بيوم الشجرة في جنوب الشرقية

صور - حمد بن صالح العلوي

احتفلت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الشرقية متمثلة بقسم التوعية والإعلام البيئي و بالتعاون مع محمية السليل بولاية الكامل والوافي بمناسبة يوم الشجرة العماني 31 أكتوبر من كل عام بتنفيذ عدد من حملات استزراع النباتات البريه و المحاضرات التوعوية البيئية والمسرحيات و الأناشيد البيئية والفقرات المتنوعة والتي جاءت تحت شعار " شكرا لكل يد زرعت ولم تقطع " شارك فيها عدد من طلاب مدرسة صور الخاصة و مدرسة دار المنهل الخاصة بالتعاون مع معلمين الأنشطة بالمدارس مستهدفة كافة شرائح المجتمع منهم الطلاب النشئ حيث جاءت هذه الإحتفالية هادفة عن أهمية المحافظة على الشجرة وكيف أنها مفيدة للإنسان والحيوان والكائنات الحية وضرورة حمايتها من القطع الجائر أو التلوث و أهميتها تكمن أيضا في استخراج العديد من المواد العطرية والأدوية منها وصنع الورق والبيوت الخشبية والأثاث وغيرها من الفوائد تماشيا مع اهتمام السلطنة بالزراعة و العناية بالأشجار.

حيث تخللت الإحتفالية محاضرة بتقديم الفاضل علي بن راشد السنيدي مشرف زراعي بمشتل حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي أكد من خلال المحاضرة جاء اهتمام العمانيين بالزراعة و عنايتهم بها بإكثار الأشجار المعمرة والمورقة التي وفرت لهم الثمار الصالحة للغذاء و استخدمو أوراقها المتساقطة كعلف لمواشيهم وصنعوا من أخشابها احتياجاتهم لبناء سكن لهم كما وفرت لهم المكان الظليل كما أن هناك سمات بارزة تجسدت عبر استخداماتهم المتنوعة لها في أغراض العلاج والدواء والزينة وغيرها منها نبتت الزموده المعروفه برائحتها العطريه وفائدتها الطبيه حيث انها تقوم بطرد الغازات من البطن و نبتت الشوع والتي تستخدم في أغراض الشوى بدلاً من الألمنيوم لاحتوائه على المواد الضارة بصحة الإنسان و نبتت السدر تستخدم كمواد مطهرة للجسم بدلاً من المستحضرات الصابونية المحتوية على مواد كيماويه والتي قد تكون ضارة بالبشرة الحساسة وغيرها من النباتات البرية العمانية ، تم عرض عدد من البذور لهذه النباتات وشرح طرق زرعها ومدة ريها حيث أكد الفاضل علي بن راشد السنيدي على انها تستغرق البذور حتى تنبت من ٥ الى ٧ أيام وإن طالت فذلك يأتي ثبوتاً على عدم صحتها وعدم ظهورها.

اختتمت الفعالية بكلمة فاطمة المحيجري بقسم التوعيه والاعلام على أن الفعاليات البيئية التوعوية مستمرة على مدار العام وقد تأتي المناسبات البيئية بمشاركة وتكاتف الجميع لاتقتصر على إدارة او شريحة معينه في المجتمع وإنما البيئة تعني أهمية وأولوية للجميع من طلاب وطالبات وأفراد كانو مقيمين أو سياح اختتمتها بعبارة "معاً من أجل بيئة نظيفة مستدامة "و " شكراً لكل يدٍ زرعت ولم تقطع".