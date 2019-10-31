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مبادرة "أشجار" تنشر التوعية والتثقيف بالغطاء النباتي في بلدة الدبيشي بعبري

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

مبادرة "أشجار" تنشر التوعية والتثقيف بالغطاء النباتي في بلدة الدبيشي بعبري

 

عبري- ناصر العبري

حطت مبادرة أشجار رحالها في بلدة الدبيشي بولاية عبري، وذلك بشراكة من إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة وشركة حيا للمياه ومدرسة أجيال عمان للتعليم الأساسي للصفوف (1- 7).

وتم تنفيذ الحملة في بلدة الدبيشي بولاية عبري بالقرب من محطة الصرف الصحي، لموقعها المتميز لتوطين هذه الاشجار، وذلك لاستخدام المياه المعالجة للاستزراع وشملت المبادرة أيضا استبدال أشجار دخيلة على البيئة العمانية بأشجار محلية.

وتهدف هذه الحملة إلى تثقيف الطلبة وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار البرية المحلية وتوطينها بغرس انواعها المختلفة كالسدر والغاف والشوع والمحافظة عليها في كل مكان بما في ذلك محطة الصرف الصحي واستبدال الأشجار الدخيلة.

وقدم كل من المهندس طارق بن حسن المعمري وياسر بن حمود الهنائي شرحا وافيا عن دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في استزراع الاشجار البرية، وما توليه من اهتمام كبير بنشر الرقعة الخضراء، وذلك بالتوسع بزراعة الأشجار البرية المحلية بكافة الأنواع، وذلك دعوة لربط الحاضر بالماضي للمحافظة وتوثيق للإرث الحضاري ولحفظ التوازن البيئي لتحقيق تنمية بيئية مستدامة للأجيال القادمة.

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