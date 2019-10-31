وفد تربوي إيراني يزور جامعة السلطان قابوس

مسقط- الرؤية

زار وفد تربوي إيراني برئاسة ميسم نجاتخان مُمَثِلة وزارة التربية بجمهورية إيران الاسلامية جامعة السلطان قابوس، واستقبلت الوفد الدكتورة ليلى بنت زاهر السالمية رئيسة قسم التربية المبكرة في كلية التربية بالجامعة.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على أهداف القسم ومخرجاته التعليمية والمشاريع البحثية القائمة بالقسم طرق إعداد معلمات التربية المبكرة في الجامعة، إضافة الوقوف على الخبرات العملية المطبقة في القسم لتأهيل المعلمات للتدريس؛ إذ تعد تجربة القسم في هذا المجال رائدة في الوطن العربي خصوصا بعد حصوله على الاعتراف الدولي من مؤسسة الرابطة الوطنية لتعليم الأطفال الصغار بالولاية المتحد الأمريكية (NAFYC).

ويتضمن برنامج الزيارة حلقة عمل عن أركان مركز رعاية الطفل تتبعها جولة بالمركز، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الجانبين مع التباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.