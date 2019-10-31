"تطبيقية عبري" تزف 154 خريجا وخريجة في مختلف التخصصات

عبري- ناصر العبري

احتفلت كلية العلوم التطبيقية بولاية عبري بتخريج طلبة التخصصات التطبيقية للعام الأكاديمي 2019، ورعى الحفل سعادة السيد سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بحضور سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وبلغ عدد خريجي هذا العام 154 طالبا وطالبة، منهم من حملة البكالوريوس والدبلوم موزعين على تخصصات برنامج التصميم وبرنامج تقنية المعلومات وبرنامج إدارة الأعمال.

وخلال حفل الافتتاح، قال الدكتورراشد بن سعيّد الهنائي عميد كلية العلوم التطبيقية بعبري إن وزارة التعليم العالي في السلطنة تسعى دوماً إلى التطوير النوعي في البرامج الأكاديمية التي تسهم وبشكل فعال في بناء الفرد والمجتمع وفق معايير الجودة المعتمدة في السلطنة، لمواكبة التحولات العالمية مع المحافظةِ على أصالة تراثنا وثقافتنا المحلية، وهو ما يشكل الأساس المتين، والقاعدة القوية التي ترتكز عليها خطط التنمية الوطنية، وصولا الى تحقيق استراتيجية عمان 2040. وأضاف أن كلية العلوم التطبيقية بعبري عقدت في العام الأكاديمي المنصرم يومي 15 و16 ابريل 2019 ندوة علمية على مستوى كليات العلوم التطبيقة شاركت فيها عدة مؤسسات تعليم عال بالسلطنة، وقُدمت خلالها 40 ورقة عمل؛ تناولت مواضيع علمية متعددة تسعى في مجملها إلى تسليط الضوء على أهمية السعي الحثيث لمواكبة تحديثات الثورة الصناعية الرابعة والاستغلال الأمثل لتطبيقاتها المختلفة لرفع جودة التعليم وتعزيز القدرة على الابتكار بما يرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة في هذا الاطار.

وفي الختام، قام راعي الحفل بتوزيع الهدايا على أوائل الخريجين وتسليم الشهادات للخريجين والخريجات حملة درجة البكالوريوس والدبلوم، والفرحة تعلو وجوه الخريجين وكذلك أولياء أمورهم.