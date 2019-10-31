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استعراض مطالب إعادة تأهيل طريق محوت الدقم وإصلاح طريق هيماء الدقم

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

استعراض مطالب إعادة تأهيل طريق محوت الدقم وإصلاح طريق هيماء الدقم

 

هيماء- محفوظ الشيباني

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوسطى اجتماعه الثامن لعام 2019م من الفترة الثانية برئاسة سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى رئيس المجلس البلدي بالمحافظة وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على الردود الواردة إلى المجلس. واطلع على تقرير لجنة الشؤون العامة حول ما أقره المجلس في اجتماعه بشأن حالة بعض محطات الوقود بولايات المحافظة، إلى جانب تطرقه إلى المطالبة بتوصيل التيار الكهربائي لميدان هيماء لسباقات الهجن.

واستعرض المجلس المطالبة بإعادة تأهيل طريق محوت- الدقم، وإعادة إصلاح طريق هيماء -الدقم الذي تأثر جراء الأجواء المناخية للحالة المدارية "هيكا".

وناقش المجلس عددا من المواضيع المستجدة على جدول أعماله من بينها النشرات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن احتمال تأثر محافظة الوسطى بالحالة المدارية "كيار" ودور المجلس في نشر الوعي للمجتمع لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار ونزول الأودية ومتابعة النشرات الصادرة من الجهات المختصة.

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