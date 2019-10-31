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التوعوية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في إبراء

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

التوعوية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في إبراء

 

إبراء- الرؤية

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية وبالتعاون إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية، حلقة حوارية بعنوان "المخدرات والتدخين.. وعيك غايتنا".

واستهدفت الحلقة الطلبة بعدد من مدارس الولاية، وتحدث الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية عن الآثار النفسية والصحية للمخدرات والمؤثرات العقلية، وأبرز خصائص شخصية المدمن والتي من بينها: الرغبة الشديدة في البحث عن خبرات غير اعتيادية، وعدم القدرة على كبح الرغبات، وعدم قدرة الفرد على التعامل مع الانفعالات بطريقة ذكية، وعدم كفاية الشخصية، ومعاناة الفرد من القلق والاكتئاب.

وتناولت الحلقة كذلك الحديث عن الآثار الاجتماعية للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشكلة تعاطي المخدرات والتي تعد من المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا. وأوضح الفهدي أن هذه الظاهرة تنتشر في مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، وتعد قطاعات الشباب والمراهقين الأكثر خطورة وعرضة لظاهرة المخدرات. واستعرض الفهدي جملة من الجوانب المتعلقة بالإدمان وتعاطي المخدرات وآثارها الاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع.

من جانبه، تحدث الرائد حمد بن خلفان المعمري من إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة شمال الشرقية عن ظاهرة المخدرات وآثارها الأمني على الفرد والأسرة والمجتمع؛ حيث تطرق إلى التعريف بالمخدرات وأنواع المخدرات وطرق تعاطيها وأسبابها.

 

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