مناقشة أسباب ارتفاع تسعيرة ناقلات الصرف الصحي بمسقط

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة الشئون البلدية بولاية مسقط اجتماعها الثامن لهذا العام برئاسة أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي نائب والي مسقط رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب والي مسقط.

وناقش الحضور موضوع ارتفاع تسعيرة ناقلات الصرف الصحي بمرتفعات يتي؛ حيث أوصت اللجنة التنسيق مع شركة حيا للمياه لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع. واستعرض الاجتماع توضيح الوضع العام لمشروع شبكة الصرف الصحي على مستوى الولاية، إلى جانب مناقشة موضوع صيانة طريق وادي اللحلو وأوصى الاجتماع بمخاطبة المديرية العامة للشؤون الفنية برئاسة بلدية مسقط لموافاة اللجنة بتفاصيل عقد الصيانة للطريق.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة مشاريع التجميل والانارة؛ حيث تم التأكيد على أن المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى تقوم بتنفيذ تلك المشاريع وفقا لخطة زمنية محددة.