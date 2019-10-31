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السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الصحة بـ"دول التعاون"

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الصحة بـ"دول التعاون"

 

مسقط - الرؤية

استضافت السلطنة أمس الأربعاء أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء الصحة والوفود المرافقة.

وتضمّن برنامج الافتتاح، كلمة لمعالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع؛ الذي ينعقد استكمالا لدور اللجنة في مسيرة التكامل والتنسيق بين دول المجلس في جانب العمل الصحي المشترك.

وناقش الاجتماع تقريرا عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجالات الصحة ومدى تنفيذها. وتمّ استعراض الملف الصحي في البطاقة الذكية، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، ومتابعة خطة عمل أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

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