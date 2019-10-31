السلطنة تستضيف اجتماع مجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي

◄ بدر بن سعود: تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق الطموحات في المجالات الدفاعية

◄ الزياني: مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك حققت إنجازات متعددة

مسقط - الرؤية

استضافت السلطنة ممثلة في وزارة الدفاع أمس أعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب المعالي ورؤساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في فندق قصر البستان بمسقط.

وترأس الاجتماع معالي السيّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، بحضور كل من معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق الركن عبدلله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، ومعالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وألقى معالي السيّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رئيس الاجتماع كلمة رحّب فيها بضيوف السلطنة من أصحاب المعالي ورؤساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول المجلس، وأشاد بالإنجازات التي تحققت في مجال التعاون العسكري بين دول المجلس ترجمة للتوجيهات من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد معاليه أنّ هذا الاجتماع يناقش توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان لتدارسها والتوصل إلى القرارات المناسبة بشأنها، مما سيسهم في تعزيز مسيرة التعاون وتطويرها بما يحقق طموحات شعوب دول المجلس في المجالات الدفاعية. وأكّد معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أهمية مواصلة العمل للارتقاء بقدرات القوات المسلحة لدول المجلس وتطويرها إلى جانب تذليل كافة التحديات والصعاب التي تواجهها لتحقيق الأهداف المشتركة التي يطمح لها الجميع.

وألقى معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها إنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- يحفظهم الله- أولوا العمل الدفاعي المشترك اهتماما كبيرا. وأكد معاليه أنّ مسيرة العمل الدفاعي الخليجي المشترك حققت بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- أيّدهم الله- والمتابعة الحثيثة لأصحاب السمو والمعالي والسعادة إنجازات متعددة شملت مختلف جوانب العمل الدفاعي.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي تدعم وتعزز مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس وتطويرها بما يتناسب وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واختتم أصحاب المعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس في فندق قصر البستان انعقاد أعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك. وبهذه المناسبة، ألقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رئيس الاجتماع كلمة شكر فيها أصحاب المعالي ورؤساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المناقشات البناءة التي أخرجت عددًا من القرارات والتوصيات بما يحقق التوجهات والغايات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- نحو مزيد من أوجه التعاون، وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس، ويعزز التعاون العسكري القائم، حفاظا للأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون.