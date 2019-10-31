شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء البيئة الخليجيين

مسقط - الرؤية

رفع أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة اختتام فعاليات اجتماعهم الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والتاسع والثلاثين لأصحاب السعادة، واللذين عقدا في مسقط يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

واختتم الوزراء أمس الاجتماع الذي ترأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. وأشاد معاليه بالخطوات المدروسة في مجال التعاون البيئي المشترك لما له من أهميّة وعلاقة وثيقة بصحة وسلامة الإنسان، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين كافة دول المجلس. واتخذ الوزراء مجموعة من القرارات منها: الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة للأعوام (2020- 2024)، والموافقة على الخطط التشغيلية لاستراتيجية لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة للأعوام (2020 – 2024)، وبدء اللجان التشغيلية أعمالها لتنفيذ الخطة.