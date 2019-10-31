الخميس, 31 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء البيئة الخليجيين

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء البيئة الخليجيين

 

مسقط - الرؤية

رفع أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة اختتام فعاليات اجتماعهم الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والتاسع والثلاثين لأصحاب السعادة، واللذين عقدا في مسقط يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

واختتم الوزراء أمس الاجتماع الذي ترأسه معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. وأشاد معاليه بالخطوات المدروسة في مجال التعاون البيئي المشترك لما له من أهميّة وعلاقة وثيقة بصحة وسلامة الإنسان، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بين كافة دول المجلس. واتخذ الوزراء مجموعة من القرارات منها: الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة للأعوام (2020- 2024)، والموافقة على الخطط التشغيلية لاستراتيجية لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة للأعوام (2020 – 2024)، وبدء اللجان التشغيلية أعمالها لتنفيذ الخطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مارس 2017

شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في مؤتمر عمان للاستثمار السياحي

المزيد

12 أبريل 2018

برقية شكر وعرفان للمقام السامي من المشاركين في مؤتمر سلامة الغذاء

المزيد

10 فبراير 2016

700 صورة بهيّة للمقام السامي في "ملامح من مسيرة عمان الحديثة".. و وزراء: المعرض يمثل ذاكرة وطن

المزيد

19 أكتوبر 2016

التوبي يشارك في اجتماع وزراء البيئة الخليجيين بالسعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ظواهر فكلية في سماء السلطنة خلال نوفمبر

المحليات - أخبار

مسودة أولويات المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

توقيع حزمة من المبادرات التنموية مع انطلاق المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة