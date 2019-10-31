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تكريم طاقم "شباب عمان 2" و"فريق البحرية الثقافي"

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

كرّم اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، صباح أمس طاقم سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان 2" والمتدربين المشاركين من كافة الجهات بعد عودتهم إلى أرض الوطن في السابع من أكتوبر الجاري، من الرحلة الدولية الرابعة "صواري المجد والسلام" إلى القارة الأوروبية، كما كرّم اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية فريق البحرية السلطانية العمانية الحاصل على المركز الثالث على المستوى العام في المسابقة الثقافية الثالثة عشرة لقوات السلطان المسلحة 2019م، وكذلك تحقيق منتسبي السلاح للعديد من المراكز المتقدمة في المسابقة ذاتها.

وأشاد اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بجهود طاقم السفينة خلال فترة الرحلة والمتمثل في إيصال ثقافة الإبحار الشراعي، وتعريف المجتمع بتاريخ عمان البحري العريق من خلال ما قدّمه الطاقم من مشاركات مجتمعية وتعريفه بالفنون البحرية العمانية الجميلة. وأثنى الرئيسي على مستويات الفرق المجيدة وجهودها الحثيثة وعطائها المتواصل بفضل حرصها على تطوير قدراتها وإمكاناتها وتمثيلها المشرف للبحرية السلطانية العمانية، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، ومثمناً كذلك الدور الوطني الذي يقدمه منتسبو البحرية السلطانية العمانية وباقي أسلحة قوات السلطان المسلحة الأخرى من خلال مشاركتهم المختلفة في المحافل التي تمثل السلطنة إقليميا ودوليا. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقيادة البحرية السلطانية العمانية.

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