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تدشين السجل الوطني للسرطان

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

تدشين السجل الوطني للسرطان

 

مسقط- الرؤية

دشنت وزارة الصحة، ممثلة في دائرة الامراض غير المعدية، صباح امس السجل الوطني للسرطان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، وبحضور الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وفريق عمل السجل الوطني للسرطان.

وتم انشاء السجل الوطني للسرطان لأول مرة بالسلطنة عام 1985. ويحتوي السجل الوطني للسرطان على عدة أقسام، حيث يستعرض القسم الأول نبذة عن السجل الوطني، ومقارنة وضع مرض السرطان في السلطنة بين عامي 1996 و 2015. أما القسم الثاني فيوضح اتجاهات حالات ومعدلات حدوث السرطان بين العمانيين الذكور والإناث خلال الفترة 1996-2015. ويسلط القسم الثالث الضوء على أكثر خمس سرطانات شيوعا بين العمانيين (الذكور والإناث). ويختتم التقرير بتوضيح توزيع حالات السرطان حسب المحافظات للعقد الزمني 1996 الى 2005 و2006 الى 2015 واكثر 5 سرطانات شيوعا فيها.

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