ظواهر فكلية في سماء السلطنة خلال نوفمبر

الرؤية- خاص

قال الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي الخبير الفلكي إن الحسابات الفلكية الدقيقة جداً لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، أظهرت اقتران هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1441 يوم الإثنين الموافق 28/10/2019م عند الساعة السابعة والدقيقة 39 و36 ثانية صباحًا (حسب التوقيت المحلي للسلطنة)، وكان على ارتفاع حوالي 6 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، حيث كانت رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة لأن الهلال غرب بعد غروب الشمس بحوالي 28 دقيقة، وعليه كان يوم الثلاثاء 29/10/2019م غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1441.

وأضاف أن هلال شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1441 سيقترن يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019م عند الساعة السابعة والدقيقة السادسة و48 ثانية مساءً، وستكون رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة، لأن الهلال يغرب مع غروب الشمس تمامًا، بينما سيشاهد في اليوم التالي الأربعاء 27/11/2019م، بسهولة ويسر بأغلب محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية، وعليه سيكون يوم الخميس 28/11/2019م غرة شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1441.

وفي بداية شهر نوفمبر يبعد القمر عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 301.16 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ 12.2 درجة أي أن شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق.

وتشهد سماء السلطنة هذا الشهر الظواهر الفلكية التالية:

1- اقتراب القمر (Moon) من كوكب زحل (Saturn) مساء يوم السبت الموافق 2/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض وعلى ارتفاع حوالي 55 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

2- اقتراب كوكب الزهرة (Venus) من نجم قلب العقرب ( Antares ) ( ألمع نجم في برج كوكبة العقرب ( Scorpius ) مساء يوم الخميس الموافق 7/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض وعلى ارتفاع حوالي 15 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة بعد صلاة المغرب.

3- اقتراب كوكب المريخ (Mars) من نجم السماك الأعزل ( Spica ) - ألمع نجم في برج العذراء (Virgo) صباح يوم الأحد 10/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الخامسة صباحًا.

4- اقتراب القمر (Moon) من نجم الدبران (Aldebaran) (عين الثور) - ألمع نجم في كوكبة برج الثور – مساء يوم الأربعاء الموافق 13/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة السابعة والنصف مساء.

ومن المتوقع أن تشهد سماء السلطنة وبعض دول العالم زخات من شهب الأسديات (Leonid meteors) خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2019م ، وستكون الذروة فجر يوم الأثنين 18/11/2019م، بعد الساعة الواحدة صباحًاً ولغاية بزوغ الفجر، يبلغ عدد شهب الأسديات المتساقطة هذا العام والتي يمكن مشاهدتها في الظروف المناخية الجيدة بحدود 15 شهابًا بالساعة الواحدة وتتميز شهب الأسديات بلمعانها وبألوانها الأصفر والأخضر والبرتقالي وسميت بهذا الاسم نسبة لبرج الأسد التي وكأنها تأتي منه، وهي عبارة عن المخلفات التي تركها المذنب تمبل-تتل الذي يزور الأرض مرة كل 33 سنة.

وستشهد سماء السلطنة اقتراب القمر (Moon) من نجم قلب الأسد (Regulus) صباح يوم الأربعاء 20/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الثانية عشرة والدقيقة 20 صباحًا.

الى جانب تشكيل مثلث سمائي تكون رؤوسه القمر (Moon) وكوكب المريخ (Mars) ونجم السماك الأعزل ( Spica ) - ألمع نجم في برج العذراء (Virgo) صباح يوم الأحد الموافق 24/11/2019م حيث يشاهد المثلث السمائي فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

واقتراب القمر (Moon) من كوكب عطارد (Mercury) صباح يوم الأثنين الموافق 25/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الخامسة صباحًا.

واقتراب كوكب الزهرة (Venus) من كوكب المشترى (Jupiter) مساء يوم الإثنين الموافق 25/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدا من بعض وعلى ارتفاع حوالي 20 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

إضافة الى اقتراب القمر (Moon) من كوكب المشترى (Jupiter) مساء يوم الخميس الموافق 28/11/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان من بعض وعلى ارتفاع حوالي 17 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

وتشكيل خط مستقيم يتكون من كوكب المشتري (Jupiter) والقمر(Moon) وكوكب الزهرة (Venus) مساء يوم الخميس الموافق 28/11/2019؛ حيث يشاهد الخط المستقيم على ارتفاع حوالي 17 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

واصطفاف القمر (Moon) مع الكواكب الزهرة (Venus) وزحل (Saturn) والمشترى (Jupiter) على شكل خط مستقيم وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 29/11/2019م؛ حيث تشاهد الأجرام السماوي في حالة الاصطفاف فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وذلك بعد صلاة المغرب.