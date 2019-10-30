تواصل جهود اللجنة الفرعية العسكرية بالوسطى لمواجهة "كيار"

هيماء الرؤية

واصلت اللجنة الفرعية العسكرية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة الوسطى اجتماعاتها برئاسة العميد الركن بدر بن علي بن بدر الجابري قائد لواء حرس الحدود بالجيش السلطاني العماني، وذلك بمقر اللواء بمعسكر هيماء.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على الجهود المبذولة من كافة الوحدات المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، وكيفية التعامل مع تداعيات الإعصار المداري "كيار"، وفقاً لخطة اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة.

ووجّه العميد الركن قائد لواء حرس الحدود رئيس الاجتماع أعضاء اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم وإسناد العمليات في محافظة الوسطى، والعمل على رفدها بالموارد والقدرات اللازمة، مؤكدا حرص اللجنة على تلبية كافة متطلبات ومستلزمات التعامل مع الحالة المدارية الاستثنائية "كيار" في المحافظة.